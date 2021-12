Ucraina: Macron a Zelensky, determinato a preservare sovranità e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, durante il quale ha riaffermato la sua determinazione a preservare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. È quanto si legge in una nota dell'Eliseo. Macron e Zelensky si sono trovati d'accordo nel rilanciare "la negoziazione nel formato detto Normandia, con la mediazione della Francia e della Germania", ha spiegato l'Eliseo. In questa prospettiva, Macron esaminerà con il cancelliere tedesco Olaf Scholz "le iniziative da prendere per calmare le tensioni e aprire la prospettiva di una soluzione duratura al conflitto nel Donbass", ha aggiunto Parigi. Nei prossimi giorni Macron avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a cui seguirà un incontro bilaterale con Zelensky a margine del vertice del 15 dicembre a Bruxelles. (Frp)