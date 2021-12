© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla base del voto contrario di Fratelli d'Italia sul disegno di legge Zan il tema della fobia, cioè della paura, dell'odio, del disprezzo verso l'altro non c'entrava niente. Sono banali posizioni, su cui si può essere o non essere d'accordo, che nulla hanno a che fare con la fobia". Lo ha detto il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju, a Roma, in occasione del dibattito sul ddl Zan. (Rin)