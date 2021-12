Cooperazione: Maeci e Unicef insieme per prevenire abbandono scolastico in Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Every Young person matters" è il nome del progetto per prevenire l'abbandono scolastico nelle scuole secondarie in Albania, finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con un contributo di 4 milioni di euro. Lo riferisce una nota della Farensina. L'iniziativa, sviluppata con Unicef, mira a favorire l'inclusione dei giovani nel sistema formativo ed educativo in Albania attraverso l'attuazione di un programma che offre opportunità di educazione, impiego e formazione professionale, migliorando le misure di prevenzione dell'abbandono scolastico e rafforzando capacità di resilienza, life skills e idoneità all'impiego dei giovani. In un'ottica di ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito migratorio, il progetto contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di uno specifico memorandum d'intesa in fase di negoziazione con l'Albania, onde prevenire il fenomeno dei minori non accompagnati in arrivo nel nostro Paese.(Res)