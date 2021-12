Piemonte: 21 milioni di euro per le imprese agroindustriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 21 milioni di euro il contributo assegnato dall'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa rispetto all'operazione 4.2.1 del Programma di sviluppo rurale 2021-2022. Il provvedimento - si legge in una nota stampa della Regione - permette l’apertura del bando regionale 2021 del Psr, che prevede aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che possono richiedere contributi per la realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. La spesa massima ammissibile per domanda è di 2 milioni di euro e la spesa minima di 300 mila euro. Il bando verrà pubblicato la prossima settimana sul sito ufficiale della Regione Piemonte. (segue) (Rpi)