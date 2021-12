Piemonte: 21 milioni di euro per le imprese agroindustriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una dotazione finanziaria importante andiamo ad attivare il bando a sostegno dell’agroindustria molto atteso dal comparto per permettere investimenti in nuovi processi produttivi e in tecnologie innovative – hanno affermato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Protopapa – Prosegue infatti in modo puntuale l’attività dell’assessorato all’Agricoltura, per l’apertura di tutti i bandi previsti dal Programma di sviluppo rurale per i due anni di transizione 2021 e 2022, rivolti non solo alle aziende agricole, ma anche a favore del settore dell’agroindustria, rappresentato da numerose aziende eccellenti piemontesi", ha concluso. (Rpi)