Egitto: Patrick Zaki, in italiano il primo messaggio su Twitter del giovane studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in Italiano il primo messaggio su Twitter del giovane studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna, Patrick George Zaki, arrestato nel febbraio 2020 durante un viaggio in Egitto e rimasto in carcere preventivo fino allo scorso 8 dicembre. “Libertà, libertà, libertà”, afferma Zaki nel suo primo messaggio su Twitter dopo la scarcerazione. Il giovane ha anche pubblicato una foto in cui espone un nastro del Bologna Football Club.(Res)