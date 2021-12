Francia: la Nuova Caledonia vota domenica per l'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti della Nuova Caledonia torneranno a votare il 12 dicembre per il terzo e ultimo referendum sull'indipendenza dalla Francia. Le due precedenti votazioni si erano tenute nel 2018 e nel 2020 come previsto dagli accordi di Noumea con una vittoria del "no" all'indipendenza che ha incassato rispettivamente il 56,7 e 53,3 per cento. Gli indipendentisti rappresentati principalmente dal Fronte di liberazione azionale kanaka socialista (Flnks) avevano chiesto nei giorni scorsi al governo un rinvio dello scrutinio a causa della crisi del coronavirus. Il Consiglio di Stato ha però respinto la richiesta di rinvio sostenendo che il contesto sanitario non comprometterà il voto. Una mossa che ha portato il Flnks a lanciare un appello ai suoi militanti per boicottare il voto. Nel caso in cui dovesse vincere il "sì" l'arcipelago diventerebbe un nuovo Stato con il nome di Kanaky-Nuova-Caledonia. (Frp)