Ue: Francia investe 8 miliardi di euro in progetti di interesse comune europeo

- La Francia investirà 8 miliardi di euro in progetti di interesse comune europeo (Pic). Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante un punto stampa. Le Maire ha individuato cinque grandi settori: batterie elettriche, semiconduttori, idrogeno, sanità e cloud. L'obiettivo è quello di "avere nuove catene di valore in Europa e fare gioco eguale con Cina e Stati Uniti su tutte le tecnologie critiche", ha detto Le Maire. Parigi ha messo sul piatto 1,7 miliardi di euro solamente per il settore dei semiconduttori, giudicati da Le Maire come "l'elemento critico di ogni rilocalizzazione industriale e di ogni riconquista industriale". Per le batterie elettriche sono previsti 1,5 miliardi, per l'idrogeno 3 miliardi, per la salute 1,5 miliardi e per il cloud 300 milioni. (Frp)