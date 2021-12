Covid: von der Leyen a Scholz, terza dose vaccino è miglior protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza dose di vaccino è la miglior protezione contro il Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dando il benvenuto al neocancelliere federale tedesco Olaf Scholz. La presidente ha parlato della "quarta ondata della pandemia", in cui "vediamo alti livelli di contagi in molti Paesi" dovuti "alla variante Delta, ma anche alla Omicron che è presente in quasi tutti i Paesi membri", ha aggiunto. "La comunità scientifica non sa ancora quanto sia seria la malattia causata da Omicron, ma è molto chiaro che la variante è altamente contagiosa", ha spiegato. "Corre molto velocemente" e "la miglior protezione che abbiamo al momento è la terza dose", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)