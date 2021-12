Covid: Rezza (ministero Salute), cresce incidenza casi, Rt stabile all'1,18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nostro Paese "continua a crescere l'incidenza dei casi di Covid, la cui cifra raggiunge i 176 casi per 100 mila abitanti. La situazione è stabile invece per quanto riguarda l'Rt, che è intorno all'1,18". Lo ha reso noto il direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute, Giovanni Rezza. "Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 10,6 e all'8,5 per cento, quindi ancora al di sotto, anche se di poco, della soglia critica", ha aggiunto, per poi spiegare che la soglia "viene invece superata in almeno tre Regioni italiane". (Rin)