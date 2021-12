Usa-Myanmar: Tesoro sanziona capo ministro della regione di Bago e altri 3 individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo ministro della regione birmana di Bago, Myo Swe Win, è tra le personalità sanzionate oggi dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in collaborazione con Regno Unito e Canada, per presunti abusi dei diritti umani. Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal dipartimento, che ha annunciato una nuova ondata di sanzioni per 15 individui e dieci entità connessi a violazioni dei diritti umani in diversi Paesi del mondo, e in particolare in Cina, in Bangladesh, Russia, Corea del Nord e Myanmar. "Nella Giornata internazionale dei diritti umani, il Tesoro usa gli strumenti a sua disposizione per esporre e perseguire chi perpetra seri abusi dei diritti umani. Le nostre azioni odierne, in particolare quelle condotte in collaborazione con il Regno Unito e il Canada, inviano il messaggio che le democrazie nel mondo agiranno contro chi abusa del potere dello Stato per infliggere sofferenza e repressione", ha dichiarato il vice segretario del Tesoro Wally Adeyemo. Myo Swe Win è il capo ministro della regione di Bago, dove il 9 aprile scorso le forze armate hanno ucciso almeno 82 persone in un solo giorno nel quadro della repressione contro i manifestanti che protestavano contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Altre sanzioni sono state varate anche nei confronti dei capi ministri dello Stato di Kayin, della regione di Mandalay e dello Stato di Kachin, rispettivamente Saw Myint Oo, Maung Ko e Khat Htein Nan. (Nys)