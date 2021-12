Frosinone: blocca autobus per un’ora, denunciata donna sprovvista di green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli della polizia locale di Frosinone nell'ambito del rispetto del decreto del governo che, dal 6 dicembre, ha istituito il super green pass per l'accesso a una serie di attività, inclusi i trasporti. Nell'ambito dei servizi svolti, gli agenti, insieme con la polizia di stato, hanno denunciato all'autorità giudiziaria una sessantenne residente in un comune limitrofo per interruzione di pubblico servizio, al quale si aggiunge il verbale amministrativo relativo alla violazione delle norme anti-Covid. La donna, nei giorni scorsi, presso il capolinea di piazza Pertini, pretendeva di salire sul mezzo pubblico nonostante fosse sprovvista di certificazione verde. All'arrivo degli agenti, si è inoltre rifiutata di scendere dal bus. Dopo oltre un'ora di dialogo con gli agenti giunti sul posto, che cercavano di convincerla a scendere, la signora ha lasciato la postazione all'interno del mezzo.(Rer)