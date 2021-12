Energia: Spagna, governo approva tabella marcia per promuovere eolica marina galleggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 l'energia eolica onshore è diventata la principale fonte di produzione di elettricità in Spagna davanti a quella nucleare, ma non a quella marina offshore, principalmente a causa delle acque territoriali che sono molto profonde (più del limite massimo di 50 metri) e rendono difficile implementare questa tecnologia. Come riferisce il quotidiano "El Pais", tuttavia, le turbine eoliche galleggianti, che non hanno questi requisiti, stanno facendo progressi e il governo aspira a diventare il punto di riferimento europeo per questa tecnologia. A questo proposito, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato la tabella di marcia per lo sviluppo dell'energia eolica e marina offshore, una strategia elaborata dal ministero della Transizione ecologica che ha l'obiettivo di raggiungere tra 1 e 3 gigawatt di questa energia entro il 2030. La tabella di marcia prevede che almeno 200 milioni di euro di fondi pubblici saranno destinati fino al 2023 allo sviluppo di prototipi e test e i fondi per potenziare la ricerca verrebbero anche dal Piano per la ripresa dell'Ue. Il ministero della Transizione ecologica ha spiegato che il piano "garantisce lo spiegamento ordinato delle installazioni nelle acque territoriali in un modo che rispetti l'ambiente, sia compatibile con altri usi e attività e sia utilizzato per migliorare la conoscenza dell'ambiente marino". Anche se al momento nessun progetto eolico offshore è stato ancora approvato in Spagna, questa tecnologia sta causando preoccupazione nel settore del turismo a causa del suo possibile impatto visivo sulla costa. A giugno, pertanto, il governo ha deciso di applicare una moratoria per non accogliere ulteriori domande di autorizzazione amministrativa per questi progetti. Il veto sarà tolto quando saranno approvati i piani di spazio marittimo per le cinque demarcazioni marine spagnole esistenti. (Spm)