- "Siamo orgogliosi di annunciare che l'iniziativa 'All4climate2021' promossa dal ministero della Transizione ecologica (Mite) ha vinto 4 premi al Bea Italia Award di quest'anno", si legge in un tweet del Mite. "Congratulazioni a tutti i partner e sostenitori per l'instancabile lavoro per Driving ambition alla Pre-Cop26. Insieme siamo 'All4Climate'", conclude. (Rin)