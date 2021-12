Lazio: Corrotti (Lega), maggioranza procede con atto di forza su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza giallorossa alla Pisana guidata da Zingaretti procede in commissione bilancio con un atto di forza senza precedenti sul regolamento e con forzature politiche volte a neutralizzare completamente il lavoro dell'opposizione in consiglio regionale". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio e vicepresidente commissione bilancio. "Dalla decisione sull'ordine dei lavori dove il calendario viene concordato senza prendere in considerazione l'ufficio di presidenza della commissione, contrariamente a quanto previsto nel regolamento del consiglio; fino a consegnare il testo del bilancio neppure ventiquattro ore prima dell'inizio delle audizioni degli assessori - aggiunge Corrotti -. Il tutto in una commissione bilancio che dallo scorso maggio, quindi ben due mesi dopo l'ingresso del M5s in giunta, vede i consiglieri grillini occupare i posti che spettano all'opposizione determinando una maggioranza larghissima che non consente di svolgere il ruolo di opposizione degnamente. A questo punto prendiamo atto con rammarico che la maggioranza ha deciso di scappare dal confronto democratico ma di procedere a testa bassa. E' evidente quindi che si assumerà le responsabilità politiche di questa scelta", conclude Corrotti. (Com)