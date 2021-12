Green pass: Privacy, il super non va chiesto in luoghi dove la legge non lo prescrive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pervenute al Garante per la privacy segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida. A tale proposito il Garante per la privacy ricorda in una nota che - come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal ministero della Salute - non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto 'super green pass' per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. L’uso della app per il super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo. L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al ministero della Salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.(Com)