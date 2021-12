Rifiuti: De Santis (CR), Roma impreparata per natale e Ama porta scarti fuori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “Prima Zingaretti si opponeva fermamente al trasferimento dei rifiuti in altre Regioni, adesso tale misura rientra addirittura nel piano straordinario elaborato da Ama con il benestare dello stesso governatore democratico”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. “Quanto appreso oggi in commissione Trasparenza ci dà ulteriore conferma dell’assoluta negligenza della Regione Lazio sul tema rifiuti e della totale impreparazione dell’attuale amministrazione Gualtieri in vista di un periodo delicato e complesso come quello delle festività natalizie”, spiega. “Nessun piano straordinario, nessuna programmazione seria e concreta da parte del Partito democratico, se non un surreale invito dell’assessora Alfonsi a non incartare i regali in vista del Natale. Per il resto, solo tanta confusione”, conclude il consigliere capitolino.(Com)