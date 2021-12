Russia: ministero Esteri, Paesi amici convincano Ucraina a rispettare accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi che hanno buoni rapporti con le autorità ucraine dovrebbero sfruttare questo ascendente per convincere Kiev a rispettare gli accordi di Minsk. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, nel corso di un'intervista all'emittente televisiva turca "Ntv". Poco prima Ryabkov aveva affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che Mosca è pronta a collaborare con chiunque sia in grado di far rispettare gli accordi di Minsk all'Ucraina, compresi gli Stati Uniti. (Rum)