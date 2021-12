Pa: Emiliano, dirigenti essenziali per trasformare idee in azioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida del digitale riguarda le Pubbliche Amministrazioni e tutti i cittadini pugliesi. Una sfida in corso sia a livello nazionale sia regionale per la quale stiamo costruendo una strategia perfettamente sincronizzata con il Pnrr, che individua nella transizione digitale un'opportunità per lo sviluppo della Puglia", ha rimarcato l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. "Digitale, riguarda l'infrastruttura, quindi la copertura a banda ultralarga di ogni angolo del nostro territorio, ma riguarda anche i servizi digitali in grado di semplificare la vita ai cittadini. Supportare i comuni per l'anagrafe nazionale, per la carta d'identità elettronica, per Spid, per PagoPa è una nostra priorità su cui stiamo già lavorando. La sfida del futuro è proprio quella di costruire un fascicolo del cittadino in cui ciascuno possa avere accesso alle proprie informazioni in maniera agevole o presentare una istanza al Comune in maniera semplice. Perché Digitale significa semplificare e su questo stiamo lavorando e lavoreremo in questi anni". (Ren)