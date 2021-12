Covid: Zingaretti, non credo che Lazio torni in zona gialla, sono ottimista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sul rischio che il Lazio ritorni in zona gialla, "dipende da noi, ma sono ottimista e credo che non ci arriveremo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. "La zona gialla non sarebbe neanche una tragedia, perché si tratta di mettere la mascherina all'aperto, ma per non tornare usiamo lo stesso la mascherina anche all'aperto quando c'è affollamento". (Rer)