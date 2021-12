Diritti: Spadafora (M5s), non voglio più nascondermi e fare una doppia vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio vivere in tranquillità, senza più nascondermi e fare una doppia vita. Non avevo avvertito nessuno, neanche la mia famiglia. Immagino siano rimasti stupiti, ma ho ricevuto da subito grande calore, come dovrebbe sempre essere". A dirlo a "Verissimo" è il deputato del Movimento cinque stelle, Vincenzo Spadafora, che commenta il coming out sulla sua omosessualità. Nella puntata del talk show, che andrà in onda domani pomeriggio, alle 16:30, su Canale 5, l'ex ministro dello Sport aggiunge: "Dopo averlo dichiarato, ho trascorso le prime notti a leggere migliaia di messaggi sofferti di ragazzi e madri che hanno trovato in questo gesto tanta forza e la possibilità di non sentirsi soli". Il parlamentare confessa, poi, i motivi che lo hanno portato a questa decisione: "Ho detto di essere gay perché penso che chi ricopre un incarico pubblico debba essere testimone delle proprie battaglie che fa in Parlamento anche attraverso la propria storia personale. Inoltre, credo che in questo momento sul tema dei diritti ci sia un arretramento culturale". Nell’autobiografia appena pubblicata, dal titolo "Senza riserve", Spadafora parla anche della consapevolezza del proprio orientamento sessuale arrivata dopo l’adolescenza: "All’inizio ho vissuto parte della mia vita innamorandomi di ragazze. Poi, ho capito che avevo un interesse per le persone del mio stesso sesso e ho faticato parecchio. Non c’è un momento in cui uno può dire di essere riuscito a risolvere il rapporto con sé stesso, se non quando ti senti pronto ad amare e a non vivere il giudizio degli altri". (segue) (Rin)