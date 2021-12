Speciale infrastrutture: Emirati, compagnia logistica Dp World investe in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina di logistica e operatore di terminal marittimi Dp World ha firmato un contratto con la ditta di magazzinaggio e refrigerazione Emergent cold latin America, azienda leader nel subcontinente, per la costruzione di due basi logistiche dotate di impianti di refrigerazione. Lo ha riferito il portale informativo economico “Trade Arabia”. Da quanto emerso, le parti avrebbero individuato nelle basi logistiche della Dp World in Ecuador e nella Repubblica Dominicana i luoghi ideali per la costruzione delle infrastrutture. L’investimento faciliterà l’esportazione di gamberi e frutta congelata dei due Paesi sudamericani. (Res)