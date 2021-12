Speciale infrastrutture: A2a, acquisisce TecnoA società di trattamento dei rifiuti industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2a comunica in una nota di aver acquisito – tramite la controllata A2a Ambiente - il 100 per cento di TecnoA, società leader nel centro sud Italia nel trattamento dei rifiuti industriali. Continua il percorso di crescita del Gruppo che, oltre alla leadership nel settore dei rifiuti urbani, consolida con questa operazione la posizione di player d’eccellenza anche nelle attività a servizio del sistema produttivo e industriale italiano, costretto a ricorrere all’export per circa 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno. L’operazione abilita forti sinergie con gli asset e le strutture esistenti nel Gruppo e consente di presidiare l’intera catena del valore anche nel settore dei rifiuti speciali. Questa nuova acquisizione è in linea con gli obiettivi del piano industriale che prevedono forti investimenti con particolare focus sulle infrastrutture in grado di colmare il gap impiantistico nazionale nella chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Con TecnoA, il gruppo A2a potrà disporre di una capacità di trattamento di rifiuti di provenienza industriale di oltre 800mila tonnellate all’anno. Il polo impiantistico, ubicato a Crotone, rappresenta una eccellenza a livello nazionale ed è autorizzato a trattare circa 300mila tonnellate all’anno di rifiuti industriali. Tra gli asset acquisiti un impianto di inertizzazione, un impianto di trattamento chimico-fisico per rifiuti liquidi, un termodistruttore per rifiuti ospedalieri e un termovalorizzatore dedicato al recupero energetico dei rifiuti industriali. L’ingresso del Gruppo nelle attività ambientali a servizio del tessuto produttivo del centro sud del Paese rappresenta inoltre un concreto passo avanti per favorire la transizione sostenibile che si sviluppa anche attraverso una corretta gestione e valorizzazione degli scarti generati dalle industrie. Gli investimenti programmati da A2a consentiranno al polo impiantistico calabrese di raggiungere un EBitda atteso intorno ai 40 milioni di euro annui. (Rem)