Speciale infrastrutture: Spagna, per Seopan a rischio obiettivi Agenda 2030 per scarsi investimenti infrastrutture

- Nel 2019, la Commissione europea ha pubblicato un rapporto secondo il quale la Spagna investe il 45 per cento in meno pro capite in infrastrutture ambientali (24 euro) rispetto alla media dell'Ue (44 euro) con una diminuzione degli investimenti tra il 2007 ed il 2007 del 2017. Secondo l'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessione di infrastrutture (Seopan) due anni dopo quella pubblicazione, la situazione è simile, con un deficit che compromette il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'UE per il 2030. A questo proposito, Sepan ha evidenziato che i fondi europei del Piano nazionale per la ripresa dovrebbero aiutare la Spagna ad accelerare la sua transizione energetica, ma anche a recuperare alcuni degli arretrati accumulati in settori come il trattamento delle acque reflue. Per Seopan, la maggior parte delle risorse (circa 75 miliardi di euro), dovrebbe essere destinate a progetti di sostenibilità nelle città, che comporterebbero il miglioramento dei servizi fognari e di mobilità e l'espansione della rete di trasporto pubblico. (Spm)