Speciale infrastrutture: Lega, necessaria riclassificazione Sp47, interrogazioni Camera e Senato a ministro Giovannini

- È necessario che, "dopo anni di numerose richieste, sollecitazioni, incontri al ministero delle Infrastrutture rimaste però ancora disattese, il ministro Giovannini si attivi per concretizzare la riclassificazione della strada provinciale 47 e la riponga nella logica gestione di Anas, al fine di velocizzare le procedure di realizzazione degli interventi di manutenzione e adeguamento". Così in una nota i parlamentari della Lega Massimo Bitonci, capo dipartimento Attività produttive, Alberto Stefani, Arianna Lazzarini, Adolfo Zordan, Germano Racchella e il senatore Andrea Ostellari. "Come Lega - proseguono - abbiamo presentato un'interrogazione, sia alla Camera che al Senato, affinché il governo accolga definitivamente la richiesta non solo nostra ma anche di Regione Veneto, Provincia di Padova e diversi sindaci del territorio, attraverso la quale la tratta Padova–Cittadella della SP47 Valsugana ritorni ad essere strada statale. I primi cittadini di Curtarolo, Cittadella, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Piazzola Sul Brenta, Villa del Conte e Limena ritengono che procedure più snelle e straordinarie, nonché la possibilità di avere delle risorse maggiori per la messa in sicurezza del tratto viario nei punti più pericolosi, siano maggiormente garantiti con il passaggio del tratto interessato ad Anas". (Com)