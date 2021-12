Speciale infrastrutture: sicurezza cantieri, da Mims e sindacati focus su condizioni lavoro e regole subappalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monitoraggio attento sulle condizioni di lavoro nei cantieri e sulle modalità del subappalto e misure stringenti per prevenire infiltrazioni criminali nella realizzazione di opere pubbliche: su questi aspetti si è focalizzata la riunione dell’Osservatorio nazionale che il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha costituito a ottobre scorso insieme con i segretari delle federazioni degli edili di Cgil, Cisl e Uil (Alessandro Genovesi, Enzo Pelle e Vito Panzarella) e le principali stazioni appaltati, per garantire condizioni di massima sicurezza anche nei cantieri sottoposti a procedure accelerate, a partire da quelli commissariati e quelli del Pnrr. Stando al relativo comunicato stampa, l’incontro coordinato da Andrea Tardiola, capo della segreteria tecnica del ministro, e da Ilaria Bramezza, capo dipartimento dei lavori pubblici, ha consentito di approfondire questioni specifiche tra cui la turnazione h24, la gestione delle squadre di lavoro, le tipologie di lavorazione a rischio di infiltrazioni, il tracciamento dei materiali, la gestione delle nuove normative in materia di subappalto. (Com)