Speciale infrastrutture: Terzi, dal 2022 con nuovi treni servizio più efficiente sulle linee cremonesi

- Da settembre 2022 entreranno in servizio sulle linee cremonesi i nuovi treni acquistati da Regione Lombardia. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala del consiglio provinciale di Cremona, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni, il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, l'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, il direttore sviluppo e commercializzazione territoriale del Nord Ovest di Rfi, Rosa Frignola, e rappresentanti dei comitati pendolari. "L'arrivo dei nuovi convogli finanziati da Regione Lombardia determinerà un efficientamento del servizio sulle linee cremonesi", ha spiegato l'assessore Terzi. "I treni nuovi aumenteranno funzionalità e comfort, migliorando sensibilmente l'esperienza di viaggio degli utenti. C'è poi il tema infrastrutturale e la necessità che lo Stato prosegua e anzi incrementi gli investimenti sulla sua rete per superare limiti oggettivi: i passaggi a livello, per esempio, costituiscono una criticità non solo per i guasti, ma anche per le cosiddette 'cause esterne', ovvero il mancato rispetto del codice della strada nell'attraversamento. Potenziare l'infrastruttura, con i raddoppi e non solo, significa anche limitare le interferenze tra diversi servizi che utilizzano la rete, dai treni a lunga percorrenza al traffico merci". (Com)