Energia: Nord Macedonia-Kosovo, trattative per forniture di carbone a Skopje

- La Macedonia del Nord ha avviato trattative con il Kosovo per ricevere forniture di carbone per la produzione di energia elettrica. Secondo una nota del governo macedone, è avvenuto oggi un incontro fra il ministro dell'Economia della Macedonia del Nord, Kresnik Bektesi, e l'omologa kosovara, Artane Rizvanolli. Ai colloqui hanno partecipato anche il vicedirettore dell'Ente statale macedone per l'energia elettrica (Esm), Imer Zenku, e il direttore esecutivo dell'Ente kosovaro per l'energia elettrica (Kek), Nagip Krasniqi. Nella riunione è stato concordato di firmare nel prossimo periodo un memorandum d'intesa per una fornitura di carbone necessaria alla produzione ininterrotta di energia elettrica da parte degli impianti situati nella Macedonia del Nord. "Siamo sempre pronti e interessati ad aumentare la cooperazione con il Kosovo in ogni campo, soprattutto ora che stiamo affrontando una crisi sanitaria ed energetica, a causa della quale siamo riuniti oggi", ha dichiarato il ministro macedone. La ministra kosovara ha salutato con favore il raggiungimento di un accordo che può andare a vantaggio di tutti i cittadini. "Sono convinta che i benefici saranno reciproci, mi aspetto delle trattative eque e uno sforzo per aiutarci a vicenda nello sfruttare la situazione con reciproco vantaggio. E' importante lavorare insieme per superare gli effetti di questa crisi il più facilmente possibile", ha detto Rizvanolli. (Seb)