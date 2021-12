Vaccino: Zingaretti, per bambini al via dal 16 dicembre, è scudo salvavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Nel Lazio le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) "partiranno dal 13 dicembre e dal 16 iniziano le vaccinazioni, ci sono 70 siti di vaccinazione pediatrica. Faccio un appello alle mamme e ai nonni: salviamo i bambini, perché è vero che spesso presentano sintomatologie più lievi ma il Covid può lasciare segni nel corpo, e i bambini aspettano dagli adulti un segno di responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. "Sono amareggiato da molti autori televisivi che per parlare di Covid chiamano 'la qualunque' - ha ribadito Zingaretti -. La verità è che c'è un crollo della mortalità del 90 per cento e chi muore nella stragrandissima maggioranza dei casi non è vaccinato. Non è più come all'inizio un problema di opinioni e valutazioni scientifiche: è la vita che ci sta dicendo che il vaccino è uno scudo per salvare gli esseri umani, e questo è un dato oggettivo", ha concluso il governatore. (Rer)