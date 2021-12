Ambiente: Federcaccia, vogliamo essere protagonisti transizione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Pensiamo di essere pronti per accettare le sfide del 2022 a cominciare dal fatto che il mondo della caccia vuole essere protagonista nel processo di transizione ecologica: non siamo esterni a questa dinamica e siamo pronti per discutere e confrontarci”. Lo afferma il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi, intervenendo in occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione, tenutasi questa mattina a Roma. (Rin)