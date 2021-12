Russia: ministero Esteri, aereo ricognizione statunitense scortato da caccia Su-30 sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo Su-30 delle forze di difesa aerea del distretto militare meridionale ha scortato oggi l'aereo da ricognizione statunitense Poseidon P-8A sulle acque neutrali del Mar Nero. Lo ha dichiarato oggi il Centro di controllo della difesa nazionale russo in un comunicato, aggiungendo che il volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali e che non è stata consentita alcuna violazione del confine di Stato. (Rum)