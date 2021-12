Covid: Ema, vaccini arma principale ma abbiamo bisogno anche di medicinali di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato una dichiarazione dell'International Coalition of Medicines Regulatory Authority (Icmra) che esorta tutte le parti interessate, inclusi ricercatori, industria farmaceutica, operatori sanitari, agenzie di finanziamento della ricerca sanitaria e istituti di ricerca, a continuare a concentrarsi sullo sviluppo di terapie per il trattamento e la prevenzione del Covid-19 nei pazienti di tutto il mondo. "Sebbene i vaccini rimangano l'arma principale nella nostra lotta contro la pandemia, abbiamo anche bisogno di medicinali sicuri, efficaci e di alta qualità per trattare e prevenire il Covid-19, in tutte le sue manifestazioni e in tutte le popolazioni, compresi i bambini e le donne incinte", ha affermato la presidente dell'Icmra e direttore esecutivo dell'Ema, Emer Cooke. "I membri dell'Icmra sono impegnati a continuare gli sforzi per semplificare i requisiti normativi per i farmaci contro il Coivd-19 per migliorare l'accessibilità e la disponibilità delle terapie che integrano la vaccinazione, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito", ha aggiunto. (Beb)