Hong Kong: 83 mila richieste per pass sanitario necessario a viaggi transfrontalieri

- Oltre 83 mila residenti di Hong Kong hanno richiesto il pass sanitario che consentirà di effettuare viaggi verso Macao e la Cina continentale senza obbligo di quarantena. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", ricordando che sono due le opzioni a disposizione dei cittadini per ottenere il pass: aggiornare l'applicazione di esposizione al rischio "Leave Home Safe" o scaricarne una nuova. Secondo quanto annunciato in precedenza dal viceresponsabile dell'informazione del governo di Hong Kong, Tony Wong Chi-kwong, gli utenti dovranno fornire alcuni dati sensibili per ottenere il pass, tra cui nome, indirizzo e storico delle vaccinazioni. Queste e altre informazioni verranno codificate da un codice Qr che sarà inviato ai dipartimenti governativi competenti. Il nuovo pass non ha mancato di suscitare diffuse preoccupazioni in merito alla tutela della privacy, la cui sicurezza è stata tuttavia riaffermata dal capo dell'Ufficio informazioni del governo di Hong Kong, Victor Lam Wai-kiu. (segue) (Cip)