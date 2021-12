Hong Kong: 83 mila richieste per pass sanitario necessario a viaggi transfrontalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto viene registrato dipende dal consenso dell'utente", ha detto, precisando che i dati verranno trasferiti tra le autorità locali e quelle della terraferma solo quando gli individui sono esposti o pongono un alto rischio di contagio. Inoltre, a differenza dei pass utilizzati nella Repubblica popolare, quello di Hong Kong non traccerà gli spostamenti dei possessori. Secondo quanto riferito dal governo, i viaggi senza quarantena potrebbero riprendere nel periodo compreso tra il 19 e il 24 dicembre, autorizzando allo spostamento oltreconfine una quota massima giornaliera di 10 mila persone. Nel frattempo, il segretario per l'Innovazione e la tecnologia di Hong Kong, Alfred Sit Wing-hang, ha annunciato di aver avviato colloqui con Giappone e Thailandia per il reciproco riconoscimento dei pass. (Cip)