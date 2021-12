Caucaso: ministero Esteri russo, discusse prospettive sviluppo cooperazione regionale in Formato 3+3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del primo incontro nel Formato 3+3 sul Caucaso meridionale, svoltosi oggi a Mosca a livello di viceministri degli Esteri, sono state affrontate le prospettive per lo sviluppo di una cooperazione regionale multiforme ed è stato concordato di concentrare il lavoro della piattaforma su questioni di interesse pratico per tutti i suoi partecipanti. Lo comunica il ministero degli Esteri russo in una nota, precisando che le misure discusse riguardano iniziative per aumentare la fiducia, nonché l'interazione nei settori commerciale, economico, dei trasporti, culturale e umanitario, e per contrastare le sfide e le minacce comuni. Inoltre i partecipanti alle consultazioni sul Caucaso meridionale nel Formato 3+3 restano interessati alla partecipazione agli incontri della Georgia, i cui rappresentanti si sono astenuti dal partecipare ai colloqui odierni. (Rum)