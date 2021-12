Ambiente: premiato il progetto par la reintroduzione in natura della starna italica - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della assemblea nazionale di questa mattina a Roma, la Federazione italiana della caccia ha conferito il titolo di “Cacciatore dell’anno” per il 2021 ai dirigenti e a tutti i volontari che hanno prestato il loro tempo, professionalità e impegno nelle diverse attività sul campo essenziali al positivo avanzamento delle azioni previste dal Progetto Life Perdix per la reintroduzione in natura della Starna italica, attualmente in svolgimento presso l’area del Mezzano. (Rin)