Bosnia-Ungheria: premier Orban il 25 gennaio a Sarajevo

- Il premier ungherese Viktor Orban effettuerà una visita a Sarajevo il 25 gennaio. Lo ha confermato l'ufficio del presidente del Consiglio dei ministri bosniaco all'emittente televisiva "N1". La visita di Orban nella capitale della Bosnia Erzegovina si tiene su invito del presidente del Consiglio dei ministri, Zoran Tegeltija. Lo scorso 6 novembre il premier ungherese si è recato per una visita privata in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), accompagnato da una delegazione che comprendeva il ministro degli Esteri Peter Szijjarto. La visita ha incluso un pranzo con l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik alla presenza del premier dell'entità serba, Radovan Viskovic. Non sono state invece previste delle dichiarazioni alla stampa e poche informazioni sono trapelate sull'incontro. (segue) (Seb)