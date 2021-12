Bosnia-Ungheria: premier Orban il 25 gennaio a Sarajevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conversazione successiva con i giornalisti, Dodik ha detto di avere ringraziato l'Ungheria per la comprensione della situazione della Repubblica Srpska. Dodik ha aggiunto di aver detto al primo ministro ungherese "che non è vero che la Repubblica Srpska sta distruggendo l'integrità territoriale" della Bosnia Erzegovina. "È molto importante avere qualcuno che ascolti quello che stiamo dicendo", ha concluso Dodik. L'incontro tra Dodik e Orban è avvenuto dopo quello del premier ungherese a Budapest con l'Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, lo scorso 3 novembre. Alcuni osservatori ipotizzano che Orban si stia dunque ponendo come mediatore tra le due parti, data la contrarietà di Dodik all'esistenza di un Alto rappresentante internazionale nel Paese balcanico. In occasione della visita a Banja Luka il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto ha scritto su Facebook che l'Ungheria "ha bisogno di pace, sicurezza e sviluppo economico nei Balcani occidentali", motivando così la visita. (Seb)