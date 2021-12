Governo: Lega, domani a Bari confronto a distanza Salvini-Landini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto a distanza tra Matteo Salvini e Maurizio Landini: domani, a Bari, la Lega organizza l’assemblea regionale del partito (alla presenza di amministratori locali e imprenditori), mentre la Cgil scalda i muscoli in vista dello sciopero generale annunciato per il 16 dicembre con la Uil. E' quanto riferisce la Lega. Salvini sarà in Corso Italia a partire dalle 11, mentre i sindacati si sono dati appuntamento in piazza Prefettura. Anche oggi Salvini ha dichiarato: "Lo sciopero proclamato dalla Cgil è folle e assurdo. È contro una legge di Bilancio che aiuta soprattutto chi guadagna di meno, compresi i pensionati che da anni non si vedevano riconoscere un euro. Landini si è montato la testa e sicuramente non vuole bene all'Italia. Spero che ci ripensi e spero che il Pd, che è il partito più legato alla Cgil, dica e faccia qualcosa. Bloccare il Paese il 16 dicembre sarebbe una follia". (Rin)