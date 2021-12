Puglia: Emiliano, pronti all'assunzione di nuovi infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Michele Emiliano ha spiegato: "Siamo all'atto finale del concorso dei record per numero di partecipanti, macchina organizzativa e tempi. Il concorso unico regionale – tra le prime selezioni pubbliche in Italia svolte in tempo di Covid che ha inserito inoltre l'obbligo del Green pass - giunge al termine di un iter complesso partito a febbraio scorso con eccezionali misure di sicurezza anti contagio, con un gran numero di candidati, quasi 17mila, e concluso in meno di otto mesi". Emiliano ha proseguito: "Grazie a questo concorso rafforziamo la sanità pubblica con energie nuove, determinate ad operare nelle nostre strutture al servizio dei cittadini, elevando la qualità dell'assistenza sanitaria". (Ren)