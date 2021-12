Cina: Covid, comitato olimpico annuncia prime misure per limitare importazione contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da Zhang Liang, il funzionario del comitato organizzatore incaricato delle trasferte, il governo limiterà i punti di accesso per gli aerei commerciali, che dovranno atterrare obbligatoriamente all'aeroporto internazionale di Pechino. Parallelamente, prosegue Zhang, il Paese incrementerà il numero di voli temporanei in entrata. A tal proposito, 17 compagnie aeree cinesi e straniere avrebbero già confermato orari e piani di volo per le future tratte che metteranno in comunicazione Pechino con 15 città, tra cui Hong Kong, Parigi, Tokyo e Singapore. (Cip)