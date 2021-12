Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), ripresa dovuta interamente a beni intermedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la correzione di ottobre, l’indice destagionalizzato della produzione industriale "resta dello 0,7 per cento superiore rispetto al livello pre-pandemico (un mese fa il divario era pari all’1,5 per cento). La ripresa è dovuta interamente ai beni intermedi (+4,3 per cento rispetto a febbraio 2020), mentre la produzione di beni di consumo risulta circa piatta e si registra una flessione dell’output per benistrumentali ed energia (-3,1 per cento e -1,9 per cento, rispettivamente)". Lo afferma Paolo Mameli, della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "Inoltre, l’Italia rimane l'unica tra le quattro principali economie della zona euro ad aver recuperato completamente i livelli pre-pandemici di produzione industriale (+0,7 per cento, contro il -1,8 per cento della Spagna, il -4,5 per cento della Francia e il -7,6 per cento della Germania)", aggiunge.(Rin)