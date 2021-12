Cina-Italia: ambasciatore a Pechino Ferrara, guardiamo al 2022 con ottimismo per consolidare risultati raggiunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di Sistema, la prima in presenza dall'inizio dalla pandemia in Cina, si è posta l'obiettivo di analizzare congiuntamente le principali tendenze cinesi di maggiore interesse per l'Italia e coordinare le attività della rete diplomatico-consolare per il 2022. Sotto il profilo economico, si sono registrati gli ottimi risultati ottenuti sul fronte delle esportazioni verso la Cina nei primi dieci mesi del 2021, con una sostenuta crescita del 28,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 (20 per cento sul 2019 pre-pandemico), per un totale di 12,81 miliardi di euro di beni e servizi esportati dall'Italia. La rete diplomatico-consolare continuerà a coordinarsi per fornire la massima assistenza ai connazionali, in un periodo ancora fortemente segnato dalla pandemia. (segue) (Cip)