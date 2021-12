Cina-Italia: ambasciatore a Pechino Ferrara, guardiamo al 2022 con ottimismo per consolidare risultati raggiunti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi principali su cui continuerà a focalizzarsi l'attenzione del Sistema Italia vi è il rafforzamento della connettività, e in particolare l'incremento delle rotte aeree dirette tra Italia e Cina. Il 2022 sarà inoltre l'anno delle Olimpiadi invernali di Pechino e dell'Anno della cultura del turismo Italia-Cina. La rete diplomatico-consolare si concentrerà pertanto sulla produzione di eventi culturali di grande respiro nonché nel favorire un efficace passaggio di testimone tra Pechino e Milano-Cortina d'Ampezzo. L'ambasciatore Ferrari ha sottolineato "la profonda importanza del gioco di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. La pandemia ci ha costretti ad affrontare nuove, diverse sfide e su questo tutti i rappresentanti del Sistema Italia in Cina hanno dato prova di grande professionalità e flessibilità. La riunione di oggi – ha aggiunto l'ambasciatore Ferrari - ha permesso di dettare il senso di marcia per il 2022, per consolidare gli importanti risultati raggiunti quest'anno e mettere in cantiere un ricco palinsesto di iniziative per valorizzare la ricchezza culturale e linguistica italiana". (Cip)