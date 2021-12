Guinea Equatoriale: Chevron e governo di Malabo firmano accordo di condivisione della produzione nel blocco EG09

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale petrolifera statunitense Chevron e il governo della Guinea Equatoriale hanno firmato a Malabo un accordo di condivisione della produzione che segna un passo importante nell'approccio del Paese allo sviluppo delle sue risorse di idrocarburi. In base all'accordo, Chevron opererà il blocco EG09, situato nel bacino di Douala (al confine tra Guinea Equatoriale e Camerun), con l'80 per cento delle azioni contro il 20 per cento detenuto da GEPetrol, la compagnia nazionale della Guinea Equatoriale. Nell'ottobre 2020 Chevron ha acquisito Noble Energy per 13 miliardi di dollari.(Res)