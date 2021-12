Ue: Macron, tre obiettivi su crescita e impiego, nuove filiere e convergenza tra Paesi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere la crescita e puntare al pieno impiego in Europa, la costruzione di filiere di innovazione e di filiere industriali capaci di dare un'economia più verde e digitale attraverso investimenti, il proseguimento del lavoro di convergenza tra Paesi membri. Questi i tre obiettivi da perseguire in Europa secondo quanto indicato dal presidente francese Emmanuel Macron durante la conferenza stampa tenuta a Parigi insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Durante la crisi del coronavirus abbiamo "inventato un meccanismo nuovo: quello di un indebitamento comune per raccogliere investimenti inediti". "Abbiamo bisogno della stessa capacità a innovare a inventare soluzioni adatte per accompagnare il periodo che arriva", ha detto Macron. (Frp)