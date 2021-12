Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), non dovrebbe contribuire a Pil attuale trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una crescita di +0,9 per cento t/t nel terzo trimestre, la flessione di ottobre lascia l’output industriale in rotta per una correzione di -0,6 per cento t/t nell’ultimo trimestre dell'anno (in caso di stabilità a novembre e dicembre). In pratica, a meno di un forte rimbalzo nei due mesi finali dell’anno, l’industria non dovrebbe contribuire al Pil nel trimestre in corso". Lo afferma Paolo Mameli, Paolo Mameli, della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "Ciò, assieme a un marcato rallentamento dell'attività nei servizi per via dello svanire dell''effetto-riaperture' e della maggiore cautela manifestata dai consumatori nelle ultime settimane, è coerente con la nostra idea di un Pil poco più che stagnante su base congiunturale nel quarto trimestre 2021 (la nostra attuale previsione è 0,3 per cento t/t)", aggiunge. (Rin)