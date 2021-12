Vaticano: incontro con l'Onu per promuovere documento di fratellanza tra religioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e dell'Higher Committee of Human Fraternity, il 7 dicembre si è recato a New York per incontrare António Guterres, segretario generale dell'Onu, assieme ad alcuni membri dell'Higher Committee of Human Fraternity. "Nel corso della riunione - si legge in una nota diffusa dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso - il cardinale Ayuso Guixot ha ricordato la particolare missione dell'Higher Committee, volta a favorire il bene dell'umanità intera, specialmente dei giovani. António Guterres ha manifestato apprezzamento e disponibilità da parte delle Nazioni Unite, e sua personale, a sostenere le iniziative dell'Higher Committee nella promozione dei contenuti del "Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune" firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. I membri dell'Higher Committe hanno ringraziato il segretario generale per la decisone dell'Assemblea generale delle Nazioni unite di proclamare il 4 febbraio Giornata mondiale della fratellanza umana". Nel pomeriggio del 7 dicembre si è svolto anche un incontro con Miguel Ángel Moratinos, UN High-Representative for the Alliance of Civilizations, per "verificare la possibilità di cooperare in varie iniziative". "Il clima di viva cordialità è stata la cornice ideale per consegnare al segretario generale dell'Onu e alla signora Latifa ibn Ziaten lo Zayed Award for Human Fraternity - conclude la nota - del quale erano stati insigniti il 4 febbraio 2021, per l'impegno profuso nel promuovere una cultura di pace, di convivenza e di solidarietà". (Civ)