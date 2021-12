Piemonte: Cirio su Embraco, Regione sarà a fianco degli operai anche nell'incontro della prossima settimana - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La Regione non ha mai abbandonato gli operai di Embraco e di certo non lo farà ora che siamo alle battute conclusive. Per questo saremo con loro nell'evento previsto per la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della firma dell'accordo di collaborazione tra Huawei, Torino Wireless e Ico Valley. "Ora che siamo alle battute conclusive vogliamo capire cosa significherà per queste persone. All'incontro so che andrà anche l'assessora di Torino Pentenero, inoltre chiederò anche al sindaco Lo Russo", ha concluso. (Rpi)