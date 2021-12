Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio partecipa a conferenza del Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio, ha partecipato oggi alla conferenza organizzata dall'Ufficio del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (CdE) in Serbia dal titolo "Efficace applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – un focus sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani". L'iniziativa nell'ambito delle attività legate alla presidenza italiana del CdE è stata realizzata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che celebra l'anniversario dell'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Nel suo intervento l'ambasciatore, dopo aver sottolineato l'importante ruolo che l'Italia svolge da sempre all'interno del Consiglio d'Europa e a protezione dei diritti umani, ha ricordato le priorità della presidenza di turno italiana: incoraggiare un impegno comune verso i valori ed i principi condivisi del Consiglio d'Europa; promuovere i diritti delle donne e dei giovani; costruire un futuro incentrato sulle persone. "E' fondamentale oltre ai nostri sforzi a livello nazionale, riaffermare il nostro comune impegno per valori e principi condivisi e far sentire la nostra voce come Nazioni Unite, come Unione europea, come Consiglio d'Europa. È l'unico modo che abbiamo per educare le nuove generazioni ad essere cittadini consapevoli e responsabili", ha detto l'ambasciatore Lo Cascio. (Seb)